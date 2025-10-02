Il 24 settembre l’ambasciatore cinese in Nigeria, Yu Dunhai, ha dichiarato che la Cina costruirà nel paese africano il primo impianto per la produzione di insulina del continente, un’iniziativa che rafforza i rapporti tra Pechino e Abuja. Uno studio della rivista scientifica The Lancet prevede che i casi di diabete di tipo 2 nell’Africa subsahariana raddoppieranno entro il 2045, a causa dei cambiamenti delle abitudini alimentari e del calo dell’attività fisica. Si stima inoltre che nella stessa regione solo il 5-10 per cento dei diabetici abbia accesso alle terapie, spesso troppo costose. “Il nuovo impianto permetterà di ridurre il prezzo dei farmaci e la dipendenza dalle importazioni di insulina”, scrive il sito nigeriano Vanguard.