Un messaggio d’amore inviato alla destinataria sbagliata dà inizio a una storia irresistibile che non abbandona mai la tonalità ironica, ma porta il protagonista verso esiti sempre piú allarmanti.
Mieczyslaw è un giovane con una malattia ai polmoni che arriva in un centro di cure della Bassa Slesia. Nel dolore e nella paura Mieczyslaw imparerà a crescere e a credere in se stesso.
Concepito per essere l’ultima opera di narrativa dell’autore australiano, dove immaginazione, luce e memoria s’incontrano nella letteratura.
Un ritratto delicato ma intenso dell’eredità, della memoria e dell’amore nel rapporto fra madre e figlio.
La storia di una giovane donna che dal sud si trasferisce in Emilia, tra cadute e rinascite, amori spezzati e lotta politica accanto alle compagne di fabbrica.
