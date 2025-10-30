Nel 2024 in Giappone ci sono state 686.061 nascite, il numero più basso mai registrato dal 1899, quando il paese ha cominciato a raccogliere dati ufficiali. Nello stesso anno sono morte più di un milione e mezzo di persone: la popolazione si è quindi ridotta di più di 900mila unità in dodici mesi. Il crollo delle nascite ha superato anche le previsioni più pessimistiche: l’Istituto nazionale per la ricerca sulla popolazione e la sicurezza sociale prevedeva che solo intorno al 2039 ci sarebbero state meno di 700mila nascite all’anno. Il Giappone oggi è una delle società più anziane del mondo: quasi un terzo dei suoi abitanti ha più di 65 anni.