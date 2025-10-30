Il 26 ottobre il presidente ivoriano Alassane Ouattara, 83 anni, è stato rieletto per un quarto mandato con l’89,77 per cento dei voti, in uno scrutinio da cui erano stati esclusi i suoi due principali avversari. “Ouattara non ha mai affrontato un’elezione con così pochi ostacoli e mai ha suscitato così poco entusiasmo”, nota Le Monde Afrique, “Molti seggi erano vuoti e l’affluenza alle urne è stata intorno al 50 per cento”.