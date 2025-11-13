Che ruolo hanno i marinai nella storia della fotografia? La giornalista Laura Leonelli, che da anni studia e colleziona fotografie anonime, prova a rispondere a questa domanda nel suo nuovo libro Love you always. Viaggio sentimentale nell’oceano dei marinai e della fotografia (Postcart, 2025), in cui ha raccolto più di 120 immagini, scattate in Europa, Stati Uniti e nell’ex Unione Sovietica, tra il 1860 e il 1960. Secondo Leonelli il marinaio è l’unica figura che, da Ulisse ai nostri giorni, passando per la letteratura, il cinema e la moda, ha conquistato tutti, uomini e donne. Nel libro, che ha il formato delle foto spedite dai marinai alle famiglie, si vedono uomini, donne e bambini indossare con orgoglio la divisa bianca e le tipiche maglie a righe. A volte i naviganti sono in posa con i loro compagni e compagne, o al lavoro sulle navi, mentre altre volte impugnano la macchina fotografica.