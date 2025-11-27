L’arrampicata ha effetti benefici sul corpo e sulla mente, scrive National Geographic, perché coinvolge quasi tutti i muscoli, stimola il sistema cardiovascolare e richiede di risolvere problemi e adattarsi alle situazioni . Oltre a essere un esercizio di forza, equilibrio, coordinazione e flessibilità, implica infatti strategia, memoria e creatività. In uno studio del 2025, il 73 per cento degli scalatori ha detto che da quando pratica questo sport la sua salute mentale è migliorata.