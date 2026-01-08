Un milione di giovani indiani all’anno parteciperà a un programma di formazione per imparare a usare l’intelligenza artificiale. L’ha annunciato il governo di New Delhi, che mira a far diventare il paese un grande polo tecnologico e che sta investendo l’equivalente di 70 miliardi di dollari nei data center per l’ia, scrive Nikkei Asia.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1647 di Internazionale, a pagina 33. Compra questo numero | Abbonati