A Berlino il 3 gennaio l’incendio di una linea elettrica ha lasciato 50mila case senza energia . Il sabotaggio è stato rivendicato dal gruppo di estrema sinistra Vulkangruppe, che ha detto di aver voluto “tagliare l’energia ai potenti”. “Black out di questa portata minano la fiducia dei cittadini nella capacità dello stato di proteggerli in casi di emergenza”, commenta Ukrainska Pravda.