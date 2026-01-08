- Se l’albero di Natale ti mette angoscia significa che sei fuori tempo massimo per disfarlo.
- Smaltire i panettoni avanzati è difficile, smaltire i chili presi è impossibile.
- Smetti di augurare buon anno a chiunque incontri.
- I regali che non sei riuscita a dare restano a te: scartali e goditeli.
- Le decorazioni più insidiose sono quelle fuori casa: togli anche le lucine in balcone.
