“Dopo settimane d’incertezza, il 24 dicembre il candidato di destra Nasry “Tito” Asfura ( nella foto ), sostenuto pubblicamente da Donald Trump, è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali che si sono tenute il 30 novembre”, scrive Bbc mundo. L’avversario centrista Salvador Nasralla, del Partito liberale, ha denunciato irregolarità nel riconteggio dei voti e non ha riconosciuto il risultato, anche se non ha invitato la popolazione a scendere in piazza. “Asfura prenderà il posto di Xiomara Castro, leader di sinistra che era stata eletta nel 2021 con un programma che puntava soprattutto sulla riduzione della violenza e la lotta alla corruzione, ma che secondo molti analisti politici non è riuscita a realizzare”, si legge su Infobae.