Il 1 gennaio Zohran Mamdani si è insediato come sindaco di New York, dopo aver vinto le elezioni di novembre. “Socialista democratico e volto nuovo della politica statunitense, nel suo primo discorso si è impegnato a contrastare l’aumento del costo della vita”, spiega il New York Magazine. “Le promesse principali riguardano scuole d’infanzia e asili nido gratuiti per i bambini fino ai cinque anni, autobus gratuiti e il blocco degli aumenti degli affitti per un milione di appartamenti”. Obiettivi che richiedono la collaborazione di Kathy Hochul, governatrice statale. Mamdani promette un approccio graduale e una strategia di finanziamento basata su una maggiore tassazione dei redditi più alti e delle grandi aziende. “Le prime decisioni sulla squadra di governo mostrano un equilibrio tra esperienza e rinnovamento, per coniugare pragmatismo amministrativo e visione politica”. ◆