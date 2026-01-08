“In un’intervista video pubblicata dallo youtuber spagnolo TheGrefg il 28 dicembre, il presidente populista del Salvador Nayib Bukele, che è molto popolare nel paese, ha detto che ‘se fosse per lui, resterebbe al potere altri dieci anni’”, scrive la Reuters. Nel Salvador si andrà al voto l’anno prossimo e Bukele, 44 anni, potrà ricandidarsi per la terza volta dopo che lo scorso luglio il parlamento controllato dal suo partito Nuevas ideas ha approvato una riforma costituzionale che abolisce i limiti di mandato ed estende la durata dell’incarico presidenziale da cinque a sei anni.