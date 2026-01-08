Il 3 gennaio in Nigeria almeno 35 persone sono state uccise nell’attacco di un gruppo di uomini armati in un mercato nello stato del Niger (nella foto i funerali delle vittime). Premium Times nota che nel raid sono state rapite diverse persone, tra cui alcuni studenti di una scuola cattolica che erano stati da poco liberati dopo un sequestro di massa. A Natale gli Stati Uniti avevano lanciato attacchi contro i gruppi jihadisti nel nordovest del paese, dopo che il presidente Trump aveva accusato la Nigeria di non proteggere i cristiani.