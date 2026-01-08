I residui del metabolismo conservati nei fossili permettono di ricostruire dieta, malattie e clima degli ecosistemi preistorici. In fossili risalenti a 1,3-3 milioni di anni fa di roditori, antilopi e altri animali provenienti da Tanzania, Malawi e Sudafrica ( nella foto ), scrive Nature, sono stati identificati migliaia di metaboliti, tra cui molecole prodotte dalla digestione di piante locali e tracce di infezioni da parassiti. I metaboliti indicano inoltre un clima più caldo e umido rispetto a quello attuale.