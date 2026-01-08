“Il governo degli Stati Uniti ha ridotto il numero di vaccini raccomandati per i bambini, eliminando quelli contro influenza, epatite A e B, meningococco, rotavirus e virus sinciziale”, scrive Npr. Alcune vaccinazioni restano consigliate solo per gruppi ad alto rischio. “La scelta riflette lo scetticismo sui vaccini del segretario alla salute Robert Kennedy ed è sostenuta dal presidente Trump”. Molti esperti temono un aumento di ricoveri e morti evitabili, anche se i singoli stati restano liberi di imporre obblighi vaccinali.