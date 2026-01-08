“Il presidente Donald Trump ha annunciato che ritirerà la guardia nazionale da Chicago, Los Angeles e Portland, dopo che la corte suprema ha stabilito che il governo non può schierarla a Chicago contro il parere delle autorità locali”, spiega la Cnn. “La decisione rappresenta una sconfitta politica per Trump, che aveva usato il dispiegamento della guardia nazionale per rafforzare i poteri federali e fare pressione sulle amministrazioni locali governate dal Partito democratico”. La guardia nazionale è un corpo di riservisti organizzato su base statale, normalmente sotto il comando dei governatori e impiegato per emergenze e sicurezza. La legge consente al presidente di assumerne il controllo solo in casi eccezionali. Secondo la corte suprema, Trump non ha dimostrato l’esistenza di un’emergenza tale da giustificare misure straordinarie. Il presidente ha dichiarato che potrebbe comunque cercare nuovamente di inviare i militari in futuro.