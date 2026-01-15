Quando fa freddo i piccoli vasi sanguigni della pelle si restringono, affluisce meno sangue e il rinnovamento cellulare rallenta. La pelle diventa più secca e meno elastica, e a volte compaiono screpolature. La dermatologa francese Marie-Estelle Roux consiglia su Le Figaro di vestirsi adeguatamente dalla testa ai piedi con abiti larghi e comodi per non limitare ulteriormente la circolazione sanguigna; mantenersi idratati, bevendo acqua, evitando l’alcol e limitando le bevande diuretiche; e idratare la pelle con prodotti emollienti per creare una barriera protettiva, preferendo creme con pochi ingredienti e senza profumo per evitare reazioni allergiche. ◆