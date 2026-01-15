“Il 13 gennaio le autorità di Città del Messico hanno reso noto di aver arrestato sei presunti affiliati del gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua per estorsione e traffico di droga e di persone”, scrive il quotidiano La Jornada. L’organizzazione criminale, nata in Venezuela nel 2009, oggi gestisce attività illegali in tutta l’America Latina.
Questo articolo è uscito sul numero 1648 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati