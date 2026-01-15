Due studi pubblicati su Nature Communications e The Bmj evidenziano i possibili rischi per la salute legati ai conservanti alimentari. Una ricerca ha seguito più di centomila francesi per 14 anni, concludendo che un consumo elevato di conservanti aumenta dal 40 al 49 per cento il rischio di diabete di tipo 2. Alcuni additivi sono stati collegati a un aumento del rischio di tumori: il sorbato di potassio sembra far salire del 14 per cento il rischio di tumore in generale e del 26 per cento di cancro al seno, mentre il nitrito di sodio è correlato a un incremento del 32 per cento di quello alla prostata. In attesa di una revisione delle norme sugli additivi alimentari, i ricercatori invitano a privilegiare alimenti freschi e poco lavorati.