Il 12 gennaio la Somalia ha cancellato tutti gli accordi bilaterali con gli Emirati Arabi Uniti accusando Abu Dhabi di aver condotto attività “ostili” contro il governo somalo. Nello specifico gli Emirati avrebbero usato, senza chiedere il permesso a Mogadiscio, lo spazio aereo del Somaliland per facilitare la fuga dallo Yemen del leader separatista Aidarus al Zubaidi. Inoltre, secondo Al Jazeera, gli Emirati avrebbero facilitato il riconoscimento israeliano della sovranità del Somaliland. “Negli ultimi anni la Somalia è diventata la retrovia delle operazioni militari emiratine legate non solo allo Yemen, ma anche al Sudan”, spiega Middle East Eye, ricordando che gli Emirati hanno usato il porto e l’aeroporto di Bosaso, in Somalia, per inviare armi ai paramilitari sudanesi delle Forze di supporto rapido.