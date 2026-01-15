Da quando nel 2020 ha vietato le esportazioni di minerale di nichel grezzo, l’Indonesia ha intrapreso una politica aggressiva per sfruttare il controllo sulle risorse di nichel e promuovere l’industrializzazione. La politica del governo è riuscita a trasformare un deficit commerciale di lunga data in un enorme surplus. Il valore delle esportazioni è decuplicato dal 2013 e il nichel è ora al centro della politica economica e di sicurezza dell’Indonesia. Ma dietro questi dati si nasconde una crescente vulnerabilità strategica. Per l’espansione del settore il paese si è allontanato dai mercati occidentali delle materie prime per orientarsi verso i capitali e la tecnologia cinesi. La questione fondamentale, scrive East Asia Forum, è se questo abbia creato una vera forza industriale o semplicemente una nuova forma di dipendenza.