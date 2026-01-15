“Dall’inizio di gennaio almeno duemila persone sono arrivate a Cúcuta (nella foto), al confine con il Venezuela, per scappare da nuovi scontri tra l’Esercito di liberazione nazionale e l’Estado mayor central, il principale gruppo dissidente delle Farc nella regione del Catatumbo, nel nordest della Colombia”, scrive il Guardian. A causa della violenza tra i due gruppi guerriglieri che si contendono un territorio ricco di coltivazioni di coca e di laboratori per la produzione di cocaina, sottolinea il quotidiano colombiano El Tiempo, migliaia di famiglie negli ultimi mesi hanno lasciato le loro case per rifugiarsi nelle scuole, considerate più sicure.
