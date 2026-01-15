Questa galassia relativamente vicina è visibile anche a occhio nudo dall’emisfero australe e dalle latitudini più basse di quello boreale. Fa parte del Gruppo locale, che si estende per circa dieci milioni di anni luce e comprende la Via Lattea, Andromeda e il Triangolo, oltre a una cinquantina di galassie nane.

La Grande nube di Magellano è una zona molto attiva di formazione stellare, che offre agli astronomi la possibilità di studiare il ciclo di vita delle stelle e della polvere cosmica. Nel 1987 la supernova più vicina alla Terra mai osservata da centinaia di anni ha permesso di esaminare nel dettaglio la morte di una stella e le sue conseguenze. L’esplosione è durata per mesi, sprigionando un’energia pari a quella di cento milioni di Soli e lasciando un anello di gas che ha continuato a brillare per decenni.