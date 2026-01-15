La costruzione dei data center che alimentano i servizi d’intelligenza artificiale potrebbe mettere in crisi la Pjm Interconnection, uno dei principali operatori della rete elettrica statunitense, attivo nell’est del paese. Come spiega il Wall Street Journal, il fatto che nei prossimi mesi alcune vecchie centrali elettriche saranno dismesse senza essere sostituite subito da nuovi impianti provocherà una flessione dell’offerta di energia, che metterà in difficoltà i clienti soprattutto la prossima estate. Ne risentiranno 67 milioni di persone in tredici stati, che vanno dal New Jersey al Kentucky. La Pjm sostiene che nei periodi di caldo estremo o freddo intenso potrebbe decidere dei blackout per evitare danni alla rete.
