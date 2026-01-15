“Lo scontro fra il presidente Donald Trump e il presidente della Federal reserve Jerome Powell ha avuto una brusca accelerata il 12 gennaio”, scrive il Wall Street Journal. Il dipartimento di giustizia ha avviato un’indagine su Powell per presunte irregolarità legate alla ristrutturazione della sede della Fed. In un video uscito sui canali ufficiali dell’istituzione, Powell ha risposto in modo molto duro, accusando l’amministrazione Trump di usare l’inchiesta come strumento di pressione politica e di voler minare l’indipendenza della banca centrale. Da mesi Trump fa pressioni sulla Fed per abbassare i tassi di interesse. “Importanti economisti e i vertici di undici banche centrali hanno difeso l’autonomia dell’istituzione, definendola essenziale per la stabilità economica mondiale. Critiche all’indagine sono arrivate anche da alcuni esponenti del Partito repubblicano”. ◆