Il secondo incontro in tre mesi tra la prima ministra giapponese Sanae Takaichi e il presidente sudcoreano Lee Jae-myung si è svolto a Nara, in Giappone, in maniera insolitamente cordiale, all’insegna della collaborazione dati i tempi difficili, scrive Nikkei Asia. I leader dei due paesi, una conservatrice e l’altro progressista, hanno background molto diversi ma sono decisi a migliorare le relazioni storicamente turbolente tra Tokyo e Seoul “in nome di comuni preoccupazioni economiche e sulla difesa, dalla sicurezza marittima alle sfide demografiche fino alla cooperazione ambientale”. Per suggellare la distensione tra i due paesi Takaichi e Lee si sono esibiti alla batteria suonando due brani k-pop, uno dei Bts e uno dalla colonna sonora del film KPop demon hunters .