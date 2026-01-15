“ Scrivere crea ordine” afferma Silke Heimes, medica tedesca, autrice e docente di scrittura creativa in un’intervista alla Süddeutsche Zeitung. Secondo Heimes tenere un diario in cui annotare idee ogni giorno è terapeutico, riduce lo stress e organizza in modo efficace i pensieri e le emozioni. Si può scrivere stando ovunque e in qualsiasi momento, anche per cinque minuti. L’importante è farlo con costanza e preferibilmente a mano, perché rispetto alla digitazione è un movimento che attiva più aree del cervello.