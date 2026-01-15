Il leader del partito Democratici 66 (liberale), Rob Jetten, ha annunciato il 9 gennaio la decisione di voler tentare la formazione di un governo di minoranza con il Partito popolare per la libertà e la democrazia (conservatore) e con Appello cristianodemocratico, dopo le elezioni anticipate nei Paesi Bassi del 29 ottobre 2025. Alla camera l’esecutivo potrebbe contare solo su 66 seggi, dieci in meno della maggioranza. Quindi i tre partiti dovranno cercare l’appoggio esterno di altre formazioni. “Come farà il nuovo governo di coalizione ad avere un sostegno sufficiente per i suoi progetti?”, si chiede De Volkskrant. “Il problema principale nelle prossime settimane sarà che i tre partiti non sanno su quanti voti potranno contare per approvare provvedimenti su temi come l’edilizia popolare, le tasse e l’immigrazione”.