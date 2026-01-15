Il 9 gennaio, dopo più di 25 anni di negoziati, l’Unione europea (Ue) ha dato il via libera a un accordo di libero scambio con il Mercosur, nonostante le proteste degli agricoltori e l’opposizione della Francia. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, scrive Le Monde, sarà in Paraguay il 17 gennaio per firmare il trattato commerciale con il blocco economico sudamericano. L’Italia è stata decisiva per l’approvazione dell’accordo, che era sostenuto dalla Spagna e dalla Germania e dovrà essere ratificato dal parlamento europeo. L’esito del voto non è scontato, perché 150 eurodeputati su 720 hanno annunciato un ricorso. ◆