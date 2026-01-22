Neve Un’ondata di freddo proveniente dall’Artico ha investito gran parte dell’Asia orientale, provocando le nevicate più intense degli ultimi sessant’anni nell’estremo oriente della Russia (nella foto) e imbiancando Shanghai per la prima volta dal 2018.

Lydmila Moskvicheva, Reuters/Contrasto

Pesci L’esposizione prolungata a basse dosi di pesticidi può accelerare l’invecchiamento dei pesci e ridurre la durata della loro vita, afferma uno studio pubblicato su Science. Esaminando i pesci prelevati da alcuni laghi cinesi (nella foto vicino a Nanchang) con basse concentrazioni di clorpirifos, un insetticida vietato nell’Unione europea ma ancora in uso in Cina e negli Stati Uniti, i ricercatori hanno scoperto che le estremità dei loro cromosomi, chiamate telomeri, erano più corte del normale. Il degrado dei telomeri è uno dei principali indicatori dell’invecchiamento cellulare e riduce la capacità dell’organismo di rigenerarsi. Dato che i meccanismi coinvolti sono comuni a tutti i vertebrati, gli scienziati avvertono che l’esposizione a queste sostanze potrebbe avere effetti simili sugli umani.

Thomas Peter, Reuters/Contrasto

Incendi Una serie di incendi fuori controllo ha bruciato almeno 35mila ettari di vegetazione nel Cile centromeridionale, provocando venti vittime e la distruzione di centinaia di edifici. Le autorità hanno dichiarato lo stato di calamità e ordinato l’evacuazione di più di cinquantamila persone. La propagazione delle fiamme è stata favorita dai forti venti e da un’ondata di caldo con temperature fino a 37 gradi.

Alluvioni Il governo del Sudafrica ha dichiarato lo stato di calamità a causa delle alluvioni che hanno colpito il nordest del paese, il Mozambico e lo Zimbabwe, provocando complessivamente più di cento morti e migliaia di sfollati.◆ Almeno quattro persone sono morte in Tunisia a causa delle alluvioni provocate in diverse regioni del paese dalle precipitazioni più intense registrate dal 1950.

Acqua Un rapporto delle Nazioni Unite avverte che il mondo sta entrando in un’era di “bancarotta idrica” a causa dell’eccessivo sfruttamento delle risorse e del cambiamento climatico. Tre quarti della popolazione mondiale vivono già in zone dove l’approvvigionamento idrico è a rischio.

Antartide Analizzando le immagini satellitari è stata realizzata una mappa con un livello di dettaglio senza precedenti del territorio sotto la calotta polare dell’Antartide. Lo studio, pubblicato su Science, potrebbe aiutare a prevedere l’arretramento dei ghiacci dovuto al cambiamento climatico.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it