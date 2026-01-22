Un giorno Quoin Sellenger ha ricevuto una chiamata da un amico che stava facendo immersioni a Shark Bay, al largo dell’Australia Occidentale. Gli ha detto: “Quoin, ho trovato una cassaforte nell’oceano!”. L’amico non l’ha recuperata, ma lo hanno fatto Sellenger e sua figlia. “Speravo che dentro ci fosse qualcosa come un lingotto d’oro”, ha detto. “Sapevo che c’era qualcosa perché quando la scuotevamo faceva rumore”. Quando un altro suo amico ha usato una smerigliatrice per aprire la cassaforte, il tesoro si è rivelato essere carne secca di manzo scaduta da due anni. “Mi sa che era uno scherzo”, ha concluso Sellenger.