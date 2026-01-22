Realizzato al Cairo nel 2025, il progetto analizza l’eredità politica ed emotiva delle proteste cominciate nel 2011 e delle successive repressioni per una generazione che ne è stata al tempo stesso protagonista e vittima. “Il titolo richiama un’espressione diffusa sui social media egiziani, usata per descrivere una generazione rimasta simbolicamente bloccata nel momento della rivoluzione e costretta ad affrontare il ritorno di un regime autoritario ancora più repressivo”, spiegano gli autori. Dalle testimonianze raccolte emerge che molti di quei giovani hanno sofferto di depressione, pensieri suicidari e fatto ricorso a farmaci antidepressivi per affrontare il crollo delle aspettative di cambiamento. Molti di loro hanno abbandonato l’impegno pubblico o scelto l’esilio, mentre altri sono rimasti o rientrati nel paese, convivendo con disillusione, senso di sconfitta e, in alcuni casi, con la speranza di futuri cambiamenti.