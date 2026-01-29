- Scrollare uno schermo non è relax: è dipendenza.
- Anche se per rilassarsi non è necessario volare fino a una spiaggia deserta, di certo aiuta.
- Giudica i tuoi amici che non praticano la meditazione, ma sempre con grande serenità.
- Se devi mettere in agenda il tempo da dedicare al relax, devi cambiare vita.
- Il giardinaggio è rilassante, ma un ansiolitico fa miracoli.
