  1. Scrollare uno schermo non è relax: è dipendenza.
  2. Anche se per rilassarsi non è necessario volare fino a una spiaggia deserta, di certo aiuta.
  3. Giudica i tuoi amici che non praticano la meditazione, ma sempre con grande serenità.
  4. Se devi mettere in agenda il tempo da dedicare al relax, devi cambiare vita.
  5. Il giardinaggio è rilassante, ma un ansiolitico fa miracoli.

