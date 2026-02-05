L’attenzione è una risorsa limitata e difficile da mantenere. Spesso per distrarci ricorriamo agli schermi, ma il modo migliore per ricaricarsi sarebbe concedere al cervello una vera pausa dagli stimoli. Il New York Times dà alcuni suggerimenti: evitare di controllare il telefono, ascoltare podcast o guardare video mentre si mangia, anche se si è a tavola da soli; lasciare a casa le cuffie quando si esce per una passeggiata o per fare commissioni; passare del tempo nella natura o scegliere di percorrere strade alberate e più tranquille. Secondo uno studio, fare una passeggiata di 50 minuti nella natura può aumentare i livelli di attenzione e memoria di quasi il 20 per cento. ◆