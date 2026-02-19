“Dopo che sono emersi i contatti tra i separatisti della provincia dell’Alberta e alcuni membri dell’amministrazione statunitense di Donald Trump, in Canada si è inasprito ulteriormente il dibattito sui rapporti con gli Stati Uniti e sull’unità nazionale”, scrive il Guardian. La provincia dell’Alberta è ricca di risorse petrolifere e una minoranza degli abitanti è convinta che le sue difficoltà economiche derivino dall’attuale sistema di contributi al governo federale. Il movimento separatista, che resta minoritario, sta raccogliendo le firme per un referendum sull’indipendenza.
