◆ Il 15 febbraio almeno dodici persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza (nella foto le vittime di un raid). L’esercito israeliano ha affermato di aver reagito a una violazione del cessate il fuoco, dopo che alcuni uomini avevano superato la linea gialla, che delimita l’area ancora occupata. Dall’inizio del cessate il fuoco a ottobre sono stati uccisi 601 palestinesi e quattro soldati israeliani.