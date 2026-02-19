◆ Il 15 febbraio almeno dodici persone sono morte negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza (nella foto le vittime di un raid). L’esercito israeliano ha affermato di aver reagito a una violazione del cessate il fuoco, dopo che alcuni uomini avevano superato la linea gialla, che delimita l’area ancora occupata. Dall’inizio del cessate il fuoco a ottobre sono stati uccisi 601 palestinesi e quattro soldati israeliani.
◆ Il 15 febbraio il governo israeliano ha approvato l’avvio della procedura per registrare le terre nella Cisgiordania occupata, che secondo i palestinesi è un altro passo verso l’annessione del territorio.
