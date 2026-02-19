“Il 15 febbraio il presidente Bernardo Arévalo ha annunciato che il giorno dopo sarebbe terminato lo stato d’emergenza decretato a gennaio per combattere la violenza nelle carceri e le aggressioni alla polizia”, scrive Prensa Libre. Il leader ha reso noto che sono stati arrestati 91 criminali ed è stato ristabilito il controllo nelle prigioni.