“Il 15 febbraio il presidente Bernardo Arévalo ha annunciato che il giorno dopo sarebbe terminato lo stato d’emergenza decretato a gennaio per combattere la violenza nelle carceri e le aggressioni alla polizia”, scrive Prensa Libre. Il leader ha reso noto che sono stati arrestati 91 criminali ed è stato ristabilito il controllo nelle prigioni.
