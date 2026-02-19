Molti studi dimostrano che le relazioni migliori, romantiche o di altro tipo, sono spesso accompagnate da una sensazione di crescita personale, scrive New Scientist. Questo perché di solito siamo attratti dalle persone che ampliano i nostri orizzonti spingendoci a migliorare. In coppia questa sensazione può portare più sintonia e anche un maggiore desiderio sessuale. Ecco alcuni consigli per coltivare questa crescita e far durare una relazione: conversare in modo profondo e significativo permette di vedere le cose da altri punti di vista; incoraggiarsi a vicenda aiuta ad affrontare nuove sfide; integrare aspetti dell’altra persona nella propria identità porta a scoprire altre cose di sé; condividere esperienze spinge a cimentarsi in attività inedite. La ricerca si è concentrata soprattutto sulle coppie, ma questi consigli si possono applicare a ogni relazione. E ci si può impegnare a diventare migliori anche da soli.