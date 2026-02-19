“Il 17 febbraio, a soli due mesi dalle elezioni presidenziali, il parlamento peruviano ha approvato una mozione per destituire il presidente ad interim José Jerí ( nella foto ), che era in carica da soli quattro mesi”, scrive Bbc mundo. Jerí è stato rimosso dall’incarico per aver avuto riunioni clandestine con imprenditori cinesi di dubbia reputazione e per aver ricevuto nel palazzo presidenziale alcune donne che poi hanno firmato contratti statali. “La destituzione di Jerí”, scrive El País, “è il risultato di un sistema che concede al parlamento poteri straordinari nel decidere sul futuro del governo. Il risultato è che in dieci anni ci sono stati otto presidenti”.