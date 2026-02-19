  1. Niente email, Whatsapp o bigliettini sul tavolo: l’addio si dà di persona.
  2. Se pensi di piangere, portati fazzoletti e dei grandi occhiali da sole.
  3. Salutare qualcuno per sempre all’aeroporto o alla stazione è straziante, ma così romantico.
  4. Non rovinare tutto dicendo “ti devo ancora i 20 euro del regalo a Cosimo”.
  5. Dopo l’addio sarebbe bello non voltarsi più. Ma ovviamente non ci riuscirai.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1653 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati