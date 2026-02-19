- Niente email, Whatsapp o bigliettini sul tavolo: l’addio si dà di persona.
- Se pensi di piangere, portati fazzoletti e dei grandi occhiali da sole.
- Salutare qualcuno per sempre all’aeroporto o alla stazione è straziante, ma così romantico.
- Non rovinare tutto dicendo “ti devo ancora i 20 euro del regalo a Cosimo”.
- Dopo l’addio sarebbe bello non voltarsi più. Ma ovviamente non ci riuscirai.
