◆ L’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone, è uno dei luoghi più nevosi del mondo. A Sapporo, la principale città dell’isola, di solito nevica per più di 140 giorni all’anno e l’accumulo medio è di quasi sei metri. Le località sciistiche vicine beneficiano spesso della neve asciutta e farinosa che cade quando l’aria gelida proveniente dalla Siberia attraversa le acque relativamente calde del mar del Giappone.

Nonostante la regione sia abituata alle forti nevicate, l’inverno del 2026 è stato segnato da forti disagi. Una serie di intense tempeste a gennaio e a febbraio ha provocato decine di vittime e centinaia di feriti, oltre alla chiusura degli aeroporti e all’interruzione dei trasporti stradali e ferroviari.

Questa immagine, realizzata dal satellite Terra, mostra il territorio di Hokkaido coperto dalla neve. L’isola ha almeno 31 vulcani attivi, e nella foto sono visibili cinque laghi di origine vulcanica. A est, intorno a Nakashibetsu, i frangivento alberati creano motivi a scacchiera, mentre a nord vortici di ghiaccio galleggiante coprono il mare di Ochotsk.

Anche se l’inizio del 2026 è stato caratterizzato da temperature insolitamente basse, le osservazioni a lungo termine indicano che negli ultimi decenni la quantità di ghiaccio nel mare di Ochotsk è calata in modo significativo. Questi cambiamenti potrebbero avere conseguenze per gli ecosistemi marini altamente produttivi della regione.–Nasa

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it