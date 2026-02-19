La genitorialità contemporanea è caratterizzata dal tentativo costante di proteggere i figli dal fallimento, afferma The Atlantic, ma così facendo si rischia di renderli più fragili. Sbagliare e riuscire a risollevarsi sono infatti fattori essenziali per la crescita e, soprattutto, per la salute mentale nel lungo periodo. I bambini hanno bisogno di sviluppare una sorta di “immunità al fallimento” per imparare che le delusioni sono superabili, gli errori sono istruttivi e la sfortuna è temporanea. I genitori dovrebbero provare a non intervenire in ogni situazione difficile e a normalizzare l’insuccesso come parte integrante della vita.