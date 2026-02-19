Nella provincia della Nuova Scozia, nell’est del Canada, è stato trovato il cranio fossile di uno dei primi vertebrati erbivori terrestri, risalente a 307 milioni di anni fa. Secondo una ricostruzione pubblicata su Nature Ecology & Evolution l’animale, chiamato Tyrannoroter heberti (nell’immagine), era lungo circa trenta centimetri e aveva denti e mascelle più robusti rispetto ai tetrapodi più antichi, che avevano cominciato a vivere stabilmente sulla terraferma circa settanta milioni di anni prima ed erano carnivori o insettivori.