Il 12 febbraio è stata arrestata al suo arrivo all’aeroporto di Marrakech Zineb el Kharroubi, attivista marocchina del movimento Gen Z 212 che vive in Francia. El Kharroubi è accusata di istigazione a partecipare a una manifestazione non autorizzata. Lo scorso autunno aveva pubblicato sui social media inviti a scendere in piazza con i giovani della generazione Z per chiedere migliori opportunità di lavoro e servizi sanitari e scolastici. Secondo il sito Lakome2 “quello digitale è diventato uno spazio centrale di espressione politica, e per questo s’intensificano le forme di sorveglianza”.