Uno studio pubblicato su Science Advances e riportato da El País ha approfondito il legame tra alimentazione e mortalità. Sono stati esaminati cinque modelli nutrizionali, tra cui anche la dieta mediterranea, che condividono raccomandazioni comuni, come quella di consumare verdura, frutta e cereali integrali, o di limitare l’assunzione di carne rossa. Analizzando i dati di più di centomila persone, i ricercatori hanno stabilito che seguire una di queste diete riduce il tasso di mortalità del 18-24 per cento, indipendentemente dalla propria predisposizione genetica. Questo conferma che le scelte alimentari hanno un ruolo significativo sulla salute. ◆