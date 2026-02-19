Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di ridurre i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio e dei prodotti che contengono questi metalli, nel timore che l’aumento del costo della vita peggiori ulteriormente gli indici di gradimento verso la Casa Bianca in vista delle elezioni di metà mandato del novembre 2026, scrive il Financial Times. Attualmente i dazi arrivano fino al 50 per cento e pesano sui prezzi di prodotti come le lavatrici e i frigoriferi. Secondo un sondaggio del Pew research center, il 52 per cento degli statunitensi adulti pensa che le politiche di Trump abbiano peggiorato le condizioni economiche dei cittadini. ◆