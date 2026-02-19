Secondo l’indice sulla percezione della corruzione stilato dall’ong Transparency international, nel primo anno di governo di Prabowo Subianto ( nella foto ) l’Indonesia ha perso tre punti assestandosi al 109° posto su 182 paesi. L’ong ha rilevato uno “schema preoccupante” di restrizioni alla libertà di espressione attraverso limiti ai finanziamenti alle ong e intimidazioni. “Per i giornalisti indipendenti, le organizzazioni della società civile e gli informatori è diventato più difficile denunciare la corruzione”, scrive il **Jakarta Post ** citando il rapporto. Anche la minore indipendenza del sistema giudiziario ha contribuito alla regressione del paese.