L’8 febbraio la proprietà di 116 bronzi del Benin conservati all’università di Cambridge ( nella foto ) è stata trasferita alla Nigeria, che li riavrà entro fine anno. I tesori furono trafugati dalle truppe coloniali britanniche nel 1897 dal palazzo reale del regno di Benin, nell’attuale stato di Edo. “Restituirli significa ridare l’orgoglio e la dignità perduti a causa della violenza coloniale”, scrive la Bbc riportando le parole del direttore della Commissione dei musei e dei monumenti della Nigeria, che ne aveva chiesto la restituzione.