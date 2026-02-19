Per alcune persone e in certe situazioni avere un atteggiamento pessimistico può aiutare, scrive Psyche. Il “pessimismo difensivo” consiste nel dare per scontato che le cose andranno male ragionando su quello che potrebbe andare storto in modo concreto e specifico. Questo processo di riflessione può essere utile in particolare per le persone ansiose, che così facendo riescono a compiere piccoli passi che le aiutano a restare coinvolte nelle situazioni che reputano difficili e a raggiungere i propri obiettivi.