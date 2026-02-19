◆ In un post sui social media del 15 febbraio il capo della delegazione dell’Unione europea in Sudan, Wolfram Vetter, ha espresso sconcerto per le condanne a morte per lapidazione emesse contro due donne a Khartoum e a Gadaref. Come nota Radio Dabanga, “le donne, rinchiuse nel carcere femminile di Omdurman, non hanno accesso all’assistenza legale per il collasso del sistema giudiziario dovuto alla guerra. Queste misure punitive non fanno che peggiorare una realtà già segnata da guerra, sfollamenti e profonda insicurezza”.